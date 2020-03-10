Красавицу из Волжского стилисты шоу Модель ХL назвали голливудской дивой

10 Март 2020 2020-03-10T21:22:42+03:00

Девушка на проекте призналась, что не хочет работать никем, кроме, как моделью

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Виктория Гасанова из Волжского так преобразилась на шоу «Модель ХL», которое идет на телеканале «Ю», что из восточной красавицы (как она позиционировала) превратилась в голливудскую диву. Именно так назвал ее ведущий Николай Овечкин, когда волжанка предстала на подиуме после «обработки» стилистов.

- Как говорят в Одессе – это же две большие разницы – «До» и «После». В новом образе тебе не то, что 25 лет не дашь, ты выглядишь на все двадцать, - отвесила комплимент девушке теледива Екатерина Скулкина.

И только Анфиса Чехова посоветовала волжанке быть поэмоциональнее.

- Дам тебе совет: эмоции на фото должны сквозить во взгляде, в губах. Сейчас твое лицо не выражает никаких эмоций, - внесла дольку критики ведущая.

На шоу девушку преобразили.

Зато участницы шоу – конкурентки Виктории – совсем нелестно обсуждали Гасанову на камеру. Их очень задел тот факт, что девушка живет на иждивении своего мужчины.

- Если вам интересна моя позиция на этот счет, то я вам скажу: «Во-первых, я просто не могла себя найти до этого момента в жизни. А, во-вторых, я настолько себя люблю, что не могу свое время тратить на нелюбимую работу. Модельный бизнес мне интересен и этим я буду заниматься».

И у Виктории есть огромный шанс все-таки стать моделью – Екатерина Скулкина дала ей шанс и оставила в проекте. А значит, мы еще увидим волжанку в следующих выпусках шоу «Модель ХL».

Волжанка Виктория Гасанова прошла в следующий тур шоу МОДЕЛЬ XL .

ИСТОЧНИК KP.RU