Красавицу из Волжского стилисты шоу Модель ХL назвали голливудской дивой
Виктория Гасанова из Волжского так преобразилась на шоу «Модель ХL», которое идет на телеканале «Ю», что из восточной красавицы (как она позиционировала) превратилась в голливудскую диву. Именно так назвал ее ведущий Николай Овечкин, когда волжанка предстала на подиуме после «обработки» стилистов.
- Как говорят в Одессе – это же две большие разницы – «До» и «После». В новом образе тебе не то, что 25 лет не дашь, ты выглядишь на все двадцать, - отвесила комплимент девушке теледива Екатерина Скулкина.
И только Анфиса Чехова посоветовала волжанке быть поэмоциональнее.
- Дам тебе совет: эмоции на фото должны сквозить во взгляде, в губах. Сейчас твое лицо не выражает никаких эмоций, - внесла дольку критики ведущая.
На шоу девушку преобразили.
Зато участницы шоу – конкурентки Виктории – совсем нелестно обсуждали Гасанову на камеру. Их очень задел тот факт, что девушка живет на иждивении своего мужчины.
- Если вам интересна моя позиция на этот счет, то я вам скажу: «Во-первых, я просто не могла себя найти до этого момента в жизни. А, во-вторых, я настолько себя люблю, что не могу свое время тратить на нелюбимую работу. Модельный бизнес мне интересен и этим я буду заниматься».
И у Виктории есть огромный шанс все-таки стать моделью – Екатерина Скулкина дала ей шанс и оставила в проекте. А значит, мы еще увидим волжанку в следующих выпусках шоу «Модель ХL».
Волжанка Виктория Гасанова прошла в следующий тур шоу МОДЕЛЬ XL .
ИСТОЧНИК KP.RU