2020-03-10T19:29:09+03:00
Общество

В Волгограде узаконили спецавтотранспорт инвалидов

Теперь владельцы этих машин имеют законное право хранить их возле дома
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Депутаты Волгоградской городской думы подготовили проект решения по внесению поправок в «Порядок размещения мест для хранения спецавтотранспорта инвалидов на территории Волгограда». В документе прописали понятие «спецавтотранспорт инвалида».

- К такому виду транспорта теперь, кроме выданных ранее органами соцзащиты специализированных автомобилей, будут также относиться автомобили, специально оборудованные для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, - поясняют в гордуме Волгограда.

Это было сделано после того, как в мэрию стали поступать жалобы от владельцев таких машин, которым чиновники отказывали в предоставлении мест под гаражи из-за того, что в паспорте технического средства не было указания «спецавтотранспорт». Дело в том, что с 2005 года федеральным законодательством из Перечня технических средств реабилитации инвалидов исключено специализированное автотранспортное средство.

С введением понятия– «автомобиль, специально оборудованный для использования инвалидом», владельцы, самостоятельно переделавшие свой автомобиль под ручное управление, также вправе претендовать на получение места для его хранения.

- Суть проекта – дать возможность волгоградцам, имеющим инвалидность по заболеваниям опорно-двигательного аппарата, законно хранить свой транспорт вблизи дома, - отметил председатель комитета гордумы по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству Геннадий Кузнецов.

После того, как проект решения рассмотрят депутаты профильного комитета, документ будет вынесен на заседание городской Думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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