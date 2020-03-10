Волгоградским медикам выделили из госбюджета 120 миллионов рублей

10 Март 2020 2020-03-10T19:08:03+03:00

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Волгоградская область получит из федерального бюджета 120 миллионов рублей на доплаты медикам. Об этом «КП-Волгоград» узнал из постановлений, опубликованных на сайте Правительства РФ. Одно из них касается распределения межбюджетных трансфертов из фонда ОМС: 1,2 миллиарда рублей выделили субъектам РФ на денежные выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Волгоградская область область из этого «куша» получит 15,5 миллионов рублей.

- Наша основная цель – добиться ранней диагностики рака, - акцентировал Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Еще 105 миллионов рублей Волгоградская область получит из государственной казны на софинансирование расходов по оплате труда врачей и среднего медперсонала.

- Важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене здравоохранения. Сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной вне зависимости от места жительства человека. Поэтому Правительство выделяет более 18 миллиардов рублей на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов, - пояснил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU