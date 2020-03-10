2020-03-10T18:13:52+03:00
Происшествия

Волгоградцы перевели лжебанкирам более 750 тысяч рублей

Все жертвы мошенников поверили незнакомцам, которые по телефону выманивают персональные данные
Наталья ГЛАЗУНОВА
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И еще 750 тысяч украли мошенники с банковских карт волгоградцев. Даже не так: волгоградцы сами по своей беспечности отдали аферистам эти деньги, поверив звонкам лжебанкиров, которые выманивают персональные данные у абонентов.

- За сутки своих сбережений лишились жители Камышина, Ворошиловского, Кировского, Дзержинского районов Волгограда, а также Котовского, Новоаннинского, Суровикинского районов области, - перечисляют в ГУ МВД по региону. – Так у 38-летней женщины из Суровикинского района лжебанкиры похитили более 100 тысяч рублей. А у 68-летнего жителя Кировского района с карты списали почти 400 тысяч рублей. 52-летняя учительница из Дзержинского района, поверив аферисту, перевела на якобы «безопасный счет» 95 тысяч рублей.

А вот 23-летнему парню из Камышина позвонили якобы из банка и сообщили, что ему одобрили кредит на очень выгодных условиях. Незнакомец убедил молодого человека оформить ссуду и тот предоставил ему персональные данные. После этого с карты камышанина исчезли почти 60 тысяч рублей.

- Уважаемые граждане, ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои личные данные незнакомым лицам. Не позволяйте мошенникам себя обмануть! – еще раз призывают волгоградцев в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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