2020-03-10T17:31:37+03:00
Происшествия

Полвека колонии на шестерых: в Волгограде судят банду браконьеров

Эти «бизнесмены» заработали на осетрах и черной икре 23 миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото региональной прокуратуры.Фото региональной прокуратуры.
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Прокуратура Волгоградской области отправила на скамью подсудимых банду браконьеров, которые устроили бизнес на осетрах и черной икре. Под суд идут шесть человек – два организатора и четыре участника преступной группы.

Как установили следователи СУ СК России по Волгоградской области, мужчины занимались незаконным бизнесом с августа 2018 года по апрель 2019 года. 21 апреля прошлого года их задержали сотрудники регионального УФСБ России совместно с коллегами из УЭБ и ПК ГУ МВД России по области.

- У членов банды изъяли 130 туш рыбы осетровых пород и более 20 литров черной икры общей стоимостью порядка 23 миллионов рублей. Пять фигурантов дела свою вину признали и будут ждать вердикт суда под домашним арестом, один – категорически отрицает свою причастность. Организатор будет ожидать суда под стражей, - добавляют в областной прокуратуре. – В зависимости от роли каждого им грозит до 8 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении еще одного организатора ОПГ ранее было направлено в суд и находится на стадии рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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