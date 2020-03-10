В Волгоградской области одна школа закрыта на карантин по гриппу

10 Март 2020 2020-03-10T16:18:44+03:00

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В Волгоградской области коронавируса нет, а вот грипп и респираторные инфекции «гуляют». Впрочем, с потеплением и ОРВИ пошли на спад. Как сообщают «КП-Волгоград» в региональном Роспотребнадзоре, в числе циркулирующих вирусов в основном риновиурсы, РС-вирусы, аденовирусы, а также незначительная доля у вирусов гриппа В и «свиной» грипп (А/H1N1/09/).

- Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Волгоградской области составил 51,4, что ниже недельного эпидемического порога на 43%. В Волгограде - ниже эпидпорога на 48%, - уточняют в управлении.

Однако, в 10 школах региона (Волгоград (4 школы), Жирновский (2школы), Нехаевский, Ленинский, Иловлинский, Фроловский районы) были частично закрыты на карантин 31 класс. Полностью приостановлен учебный процесс только в одной школе – в городе Михайловка.

В Роспотребнадзоре напоминают, что следует обращаться за помощью к врачам сразу же при появлении симптомов респираторных заболеваний. Не занимайтесь самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU