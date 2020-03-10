2020-03-10T15:20:40+03:00
Общество

У губернатора Волгоградской области появился новый заместитель

Им станет бывший руководитель комитета ЖКХ и ТЭК Олег Николаев
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сегодня глава региона Андоей Бочаров провел встречу со своим новым заместителем. Фото администрации ВО.Сегодня глава региона Андоей Бочаров провел встречу со своим новым заместителем. Фото администрации ВО.
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В администрации Волгоградской области опять «перестройка»: меняют комитеты и руководителей. Сегодня, 10 марта, стало известно о том, что на должность нового заместителя губернатора Волгоградской области назначен Олег Николаев. Пока с приставкой «временно исполняющий обязанности». Его кандидатуру еще должны утвердить в региональном отделении партии «Единая Россия».

Переформатируют и несколько областных комитетов. Глава региона Андрей Бочаров уже внес в региональный парламент законопроект о внесении изменений в законодательный акт «О системе органов исполнительной власти Волгоградской области», подразумевающий перераспределение полномочий в сфере ТЭК.

О чем речь? Существующий доныне комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области будет переименован в региональный комитет ЖКХ. А комитет промышленности и торговли Волгоградской области, который возглавлял уволенный Роман Беков, переименовывается в комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области. На данный момент врио руководителем этого комитета назначен Александр Артемов, который ранее занимал должность заместителя председателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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