Учительница года из Волгограда попала на билборд нового сериала ТНТ «Патриот»

10 Март 2020 2020-03-10T14:29:46+03:00

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После громкой победы в конкурсе «Учитель года - 2019» ее встречали десятки поклонников, ею гордились, ей подражали и выражали благодарность. Ларисе Арачашвили, учительнице русского языка и литературы МОУ «Средняя школа № 55 «Долина знаний» из Волгограда, даже предлагали уехать из родного города. Перспективы манили, но она осталась. Это оценили не только в области, которую Лариса прославила на всю страну, но и на телеканале «ТНТ».

Волгоградскую учительницу пригласили рекламировать новый сериал «Патриот». Теперь большой билборд с Ларисой Арачашвили, где она сияющей улыбкой призывает насладиться первыми сериями, висит на пересечении улиц Череповецкой и Елецкой (Торговый центр - "ПАРУС").

Фото: Телеканал ТНТ

- В честь запуска проекта телеканал ТНТ решил найти настоящих патриотов в городах России и сделать их героями наружной рекламной кампании. Таким образом телеканал хочет привлечь внимание к важным и социально-значимым региональным проектам и поддержать стоящих за ними людей, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы.

Увидеть сериал «Патриот» можно уже 10 марта в 21.00 на телеканале ТНТ. Он рассказывает об истории молодого парня, который возвращается из армии и мечтает о том, что его родной дом станет лучшим местом на планете.

ИСТОЧНИК KP.RU