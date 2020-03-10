Волгоградская санавиация за месяц спасла 5 малышей и 15 взрослых

10 Март 2020 2020-03-10T13:47:21+03:00

Жителей области госпитализировали чаще всего с болезнями сердца, а детей – с ожогами

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Санавицаия – быстрый и надежный способ доставить нуждающегося в помощи пациента из периферии в Волгоград, где больше больниц и врачей. За последний месяц число эвакуированных достигло 20 человек. 15 их них – взрослые. Чаще всего у жителей региона случались проблемы с сердцем и им требовалась срочная госпитализация по воздуху. А вот 5 детей получали бытовые травмы: обжигались кипятком или о нагревательные приборы.

- Больше всего срочных эвакуаций совершено из Камышина, Михайловки, Урюпинска и Котельниково, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Напомним, вертолет «Ансат» в Волгоградской области появился одним из первых в стране. Для этого в больницах скорой помощи № 25 и кардиоцентра построили площадки для посадки. Такие посадочные места появятся в больницах Волжского, Камышина и Урюпинска. Все это реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU