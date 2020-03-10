В Волгограде на Электролесовской строят основание новой дороги

10 Март 2020 2020-03-10T13:31:48+03:00

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Дорога-дублер Второй Продольной, которая соединит Советский и Кировский районы Волгограда, приобретает очертания. Рабочие «ДСЭР Советского района» уже расчистили участок и начинают строить основание будущей магистрали длиной полтора километра. Рельеф площадки сложный, приходится делать насыпи или выемки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии, сейчас на улице Автомобилистов формируют котлован, а от железнодорожной платформы до примыкания к торговому комплексу «Акварель» уже делают основание дороги из песка и щебня. Все настолько неровное, что высота насыпи будет менять от 40 сантиметров до 2,5 метров.

Самое главное, что тут предусмотрели систему канализации, которая спасет дороги от потопа при сильных волгоградских ливнях. Все коммуникации практически готовы. Работы еще очень много, первый участок новой магистрали появится несколько в 2022 году, а второй в 2024-ом.

ИСТОЧНИК KP.RU