Двое погибли, ребенок остался без руки: виновник ДТП на Волжской ГЭС идет под суд

10 Март 2020 2020-03-10T11:52:16+03:00

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Ужасная авария на Волжской ГЭС произошла в августе 2019 года и вызвала большой резонанс. Тогда на мосту столкнулось несколько машин. Виновником оказался 23-летний лихач за рулем отечественной легковушки: он превысил скорость, но при обгоне его машина ударилась о кузов другого транспорта, затем протаранила еще одну иномарку.

Самое страшное, что погибли молодые люди: 19-летняя девушка и 21-летний парень. Еще шесть человек, в том числе дети, попали в больницы с серьезными увечьями. Больше всего досталось мальчику, которому пришлось ампутировать кисть руки. Несмотря на катастрофические последствия аварии, водитель полностью отрицает свою вину в дорожном происшествии. Но следователи СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области смогли собрать достаточно доказательств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/723857" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП на Волжской ГЭС в Волгограде 3.08.2019.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд. Водителю грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU