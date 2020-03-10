Коммунальщики заплатят волгоградцу более 100 тысяч рублей за упавшее на его машину дерево

10 Март 2020 2020-03-10T10:28:31+03:00

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Волгоградец сумел наказать свою управляющую компанию, по вине которой пострадал его автомобиль, на 104 500 рублей. Инцидент произошел 5 августа 2019 года в Тракторозаводском районе города-героя. В тот день дул сильный ветер, от которого большое дерево рухнуло на иномарку. Тогда ТСЖ «На Жолудева» оправдалось: виноваты не они, а непогода.

Автовладелец пошел в суд. Он сумел доказать, что конкретно за это дерево отвечает ТСЖ – оно находится на придомовой территории, обслуживаемой компанией. А те не предоставили логичных аргументов в свою пользу, хотя и пытались все свалить на штормовой ветер.

- Учитывая, что размер ущерба ответчиком не оспаривался, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований и взыскании с управляющей компании суммы ущерба в заявленном размере, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Тракторозаводского суда.

Решение не вступило в силу и его можно обжаловать.

ИСТОЧНИК KP.RU