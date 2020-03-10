Коммунальщики заплатят волгоградцу более 100 тысяч рублей за упавшее на его машину дерево
Волгоградец сумел наказать свою управляющую компанию, по вине которой пострадал его автомобиль, на 104 500 рублей. Инцидент произошел 5 августа 2019 года в Тракторозаводском районе города-героя. В тот день дул сильный ветер, от которого большое дерево рухнуло на иномарку. Тогда ТСЖ «На Жолудева» оправдалось: виноваты не они, а непогода.
Автовладелец пошел в суд. Он сумел доказать, что конкретно за это дерево отвечает ТСЖ – оно находится на придомовой территории, обслуживаемой компанией. А те не предоставили логичных аргументов в свою пользу, хотя и пытались все свалить на штормовой ветер.
- Учитывая, что размер ущерба ответчиком не оспаривался, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований и взыскании с управляющей компании суммы ущерба в заявленном размере, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Тракторозаводского суда.
Решение не вступило в силу и его можно обжаловать.
ИСТОЧНИК KP.RU