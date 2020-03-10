Под Волгоградом ревнивец пытался сжечь дом бывшей жены

10 Март 2020 2020-03-10T10:09:09+03:00

Изменить размер текста: A A

28-летняя жительница Суровикинского района на 8 марта получила от бывшего супруга опасный подарок: 37-летний мужчина пытался поджечь ее дом. Женщина в этот момент находилась внутри с нынешним любимым, который пришел поздравить ее с женским праздником. Ревнивец решил прервать их встречу с помощью канистры с бензином и спичек. Он облил пол в коридоре и вот-вот собирался воплотить задуманную месть, но экс-супруга услышала шум, вызвала полицию.

- В настоящее время сотрудниками следственного отделения Отдела МВД России по Суровикинскому району решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Если уголовное дело все же появится, ревнивцу грозит приличный срок: ближайшие пять лет он может провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU