2020-03-10T10:09:09+03:00
Происшествия

Под Волгоградом ревнивец пытался сжечь дом бывшей жены

Мужчине грозит до пяти лет колонии
Юлия Данильченко
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28-летняя жительница Суровикинского района на 8 марта получила от бывшего супруга опасный подарок: 37-летний мужчина пытался поджечь ее дом. Женщина в этот момент находилась внутри с нынешним любимым, который пришел поздравить ее с женским праздником. Ревнивец решил прервать их встречу с помощью канистры с бензином и спичек. Он облил пол в коридоре и вот-вот собирался воплотить задуманную месть, но экс-супруга услышала шум, вызвала полицию.

- В настоящее время сотрудниками следственного отделения Отдела МВД России по Суровикинскому району решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Если уголовное дело все же появится, ревнивцу грозит приличный срок: ближайшие пять лет он может провести за решеткой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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