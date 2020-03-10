В столкновении иномарок в Волгограде пострадали четверо
ДТП с участием двух иномарок произошло в в Ворошиловском районе Волгограда в праздничный понедельник 9 марта 2020. Около половины третьего днем на выезде из тоннеля на Тулака Volkswagen Polo столкнулся с Opel Astra. 67-летний водитель за рулем Volkswagen сначала перестроился в средний ряд, затем начал уходить в правый, но не справился с управлением. Напротив дома №73-А по улице Льва Толстого автомобиль вылетел на встречку прямо в лоб «Опелю». От удара пострадали вся семья, находившаяся в Opel Astra – родители и двое маленьких детей.
Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 40-летний водитель Opel Astra самостоятельно обратился за помощью к медикам. А вот его пассажиры получили серьезные травмы. 37-летнюю женщину, 3-летнего мальчика и 6-летнюю девочку с различными повреждениями увезли с места ДТП в больницу.
ДТП на выезде из тоннеля на Тулака в Волгограде 9.03.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU