В столкновении иномарок в Волгограде пострадали четверо

10 Март 2020 2020-03-10T09:10:20+03:00

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ДТП с участием двух иномарок произошло в в Ворошиловском районе Волгограда в праздничный понедельник 9 марта 2020. Около половины третьего днем на выезде из тоннеля на Тулака Volkswagen Polo столкнулся с Opel Astra. 67-летний водитель за рулем Volkswagen сначала перестроился в средний ряд, затем начал уходить в правый, но не справился с управлением. Напротив дома №73-А по улице Льва Толстого автомобиль вылетел на встречку прямо в лоб «Опелю». От удара пострадали вся семья, находившаяся в Opel Astra – родители и двое маленьких детей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 40-летний водитель Opel Astra самостоятельно обратился за помощью к медикам. А вот его пассажиры получили серьезные травмы. 37-летнюю женщину, 3-летнего мальчика и 6-летнюю девочку с различными повреждениями увезли с места ДТП в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="2048" height="1536" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/765505" frameborder="0"></iframe> ДТП на выезде из тоннеля на Тулака в Волгограде 9.03.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU