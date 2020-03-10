2020-03-10T09:06:59+03:00
Общество

Жители волгоградских сел пили воду из непроверенной скважины

Источник не получил санитарно-эпидемиологическое заключение
Юлия Данильченко
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Сотрудники Роспотребнадзора регулярно проверяют качество воды, которую пьют жители Волгоградской области. Особенно это касается сел, где зачастую источник питья не получает санитарно-эпидемиологического заключения, следовательно, является потенциально опасным. Такую скважину инспекторы нашли в Нижнедолговском сельском поселении.

- Источник централизованного водоснабжения (скважина № 04888) используется без заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного ведомства.

Даже после выявления явных нарушений никто их не исправил. Роспотребнадзор вышел в суд, чтобы защитить права жителей нескольких сел и хуторов. На районном уровне иск полностью удовлетворили. В ближайший год МКУ «Нижнедолговский многоцелевой центр» Нижнедолговского сельского поселения обязано сделать заключении о том, что воды полностью безопасна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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