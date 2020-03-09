2020-03-09T21:47:33+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают в марте на бесплатные медосмотры

В медучреждениях Волгоградской области пройдут Дни открытых дверей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Всем известно, что болезнь легче предотвратить, чем лечить. Ну на крайний случай – обнаружить на ранней стадии. Именно с этой целью в волгоградских медучреждениях в марте пройдут Дни открытых дверей, чтобы любой желающий без направления смог прийти и проверить свое здоровье. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облздраве. Итак,…

12 марта с 10-00 до 16-00 в Волгоградском областном уронефрологическом центре состоится день открытых дверей, посвященный Всемирному дню почки. Все желающие смогут получить консультации уролога, невролога, онколога, сделать скрининг здоровья. Проходить такие осмотры особенно важно для жителей, имеющих в анамнезе наследственные факторы. Запись на участие в мероприятии — 10 марта по телефону (8443) 274-477.

14 марта с 9-00 до 15-00 в областном онкодиспансере и его филиалах пройдет День здоровья кожи. Онкологи проведут осмотры, если надо направят на соскоб кожи, дерматоскопию и УЗИ. Записываться необходимо заранее: 10 марта с 12-00 до 20-00 по телефону контактного центра ГБУЗ «ВОКОД» (8442) 609-608. Номера в филиалах: Волжский 8-905-397-36-77, Камышин (8445) 790-479, Михайловка (84463) 2-76-90, Урюпинск (84442) 4-41-50.

20 марта в общественных местах Волгограда, Волжского и Камышина будут работать мобильные стоматологические кабинеты. Располагаться они будут:

с 11-00 до 16-00 в ТЦ «Ворошиловский», ТРК «Семь звезд», ТЦ «Европа Сити Молл», ТЦ «Хороший», ТЦ «Тулак», ТЦ «Космос», гипермаркете «Лента» на улице Пролетарская, ТРК «Парк Хаус». В Волжском — в ТРК «Планета Лето», в Камышине — в детско-юношеском центре.

21 марта деток и их родителей приглашают на единый день диспансеризации в детские поликлиники: пациенты дошкольного и школьного возраста пройдут комплексное обследование от офтальмолога до невролога с необходимой аппаратной диагностикой.

Во Всемирный день борьбы с туберкулезом 24 марта в отдаленные поселки и хутора поедет мобильный флюорограф: время работы с 10-00 до 13-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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