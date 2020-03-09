Александр Хацкевич об игре Ротора и Нефтехимика: Так играть мы не имеем права

9 Март 2020 2020-03-09T18:21:17+03:00

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Для Александра Хацкевича, который пришел в «Ротор» в декабре 2019-го игра с ФК «Нефтехимик» стала первой в составе волгоградской команды. И переживал за результат он не меньше, чем футболисты на поле. Поэтому на поле он негодовал, а на послематчевой пресс-конференции признался: «Мы не имеем права так играть». Хотя игрой подопечных в первом тайме наставник остался доволен.

«Мы хорошо начали: контролировали мяч, растягивали команду соперника, пытались держать игру, и создавали опасные моменты. А во втором тайме вдруг сбились: появились какие-то длинные передачи, часто ненужная борьба, в итоге проиграли в подборе. Тот футбол, который образовался на поле после 55-й минуты – мы не имеем права так играть. Я имею ввиду, что темп игры должны задавать мы, а не подстраиваться под команду-соперника. Каждый из наших ребят может играть сильнее и увереннее, но вот эта нервозность и ответственность за результат – она, наверно, и сковала ребят и в итоге сказалась на результате», - отметил Хацкевич.

На вопрос о том, как прошла трансферная компания в межсезонье и доволен ли тренер результатами, Хацкевич лишь пожал плечами:

"Мы не одного игрока не купили, пока мы не можем себе такое позволить. Да, я знаю, что болельщики сожалеют об уходе Горбунова. Но я предпочитаю атакующий футбол и игру с двумя нападающими, а пришедшие ему на замену Кипиани и Серченков выглядят посильнее него. Сейчас для ребят и для меня надо уяснить себе, что здесь футбол более силовой и менее "интеллектуальный" и мы будем стараться под него подстроиться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/765441" frameborder="0"></iframe> Главный тренер Ротора об игре с Нефтехимиком: Мы не имеем права так играть.

ИСТОЧНИК KP.RU