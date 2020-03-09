«Сокрушим врага!»: новые баннеры на "Волгоград Арене" возмутили фанатов

9 Март 2020 2020-03-09T15:48:55+03:00

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К первому матчу весенней части сезона Олимп-Первенство ФНЛ 2019/2020 «Волгоград Арену» приукрасили новыми баннерами и символикой «Ротора». Казалось бы, волгоградские болельщики должны порадоваться обновлению, но вместо этого новые баннеры и лозунги разделили волгоградцев на два враждующих лагеря. Дело в том, что авторы новых «девизов» для сине-голубых решили провести параллели между футбольной битвой «Ротора» и сталинградской.

«Сокрушим врага!», «Где мы, там победа!», «Враг не пройдет!», «Слава победителям!», «Ни шагу назад», «Меч Победы ковал Сталинград», - такими надписями теперь украшена и раздевалка волгоградцев, и коридоры стадиона. Заплатили этом «креативным украшателям» за это обновление 2,5 миллиона рублей.

Фото СК "Ротор".

«Перебор с военной тематикой уже!», «Там должны быть фотографии легенд сталинградского и волгоградского футбола - Веретенникова, Нидергауса, Прокопенко и прочих, а не это», «Мух от котлет надо отделять и играть к нам приезжают не враги, а соперники», «Все знают, что меч победы - это триптих, его ковали в Магнитогорске, в Волгограде подняли над врагом, а в Берлине – опустили», «Еще бы танк и разбитую мельницу туда приплели…», - возмущаются одни.

«Достойное оформление!», «Да, пусть знают с кем дело имеют», - противоречат им оппоненты.

А что вы думаете по этому поводу?

ИСТОЧНИК KP.RU