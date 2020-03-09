На севере Волгограда на сутки отключат воду
Жителям Тракторозаводского района Волгограда придется один день продержаться без воды. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения», 11 марта на сутки без водоснабжения останутся 25 улиц и один переулок на севере города.
- В этот день сотрудники компании будут подключать новый водопровод длиной 540 метров к сетям городского водоснабжения в Тракторозаводском районе Волгограда. Из-за этого на время придется отключить часть домов от подачи воды, - поясняет концессионер.
Еще раз – воды не будет 11 марта с 00.00 до 23.50.
- На время работ по врезке нового водовода будет осуществляться подвоз воды, - уверяют в компании.
С графиком движения автоцистерны можно ознакомиться на главной странице сайта ООО «Концессии водоснабжения».
Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.
ВАЖНО!
Дома, которые попадут под отключение воды:
— ул. Базовая,2-8;
— ул. Бакунина,47,43,41;
— ул. Баумана,40-82; 31-75;
— ул. Боткина,77-43; 87-46;
— ул. Водопадная,1-9; 2-20;
— ул. Котельникова,53-73; 28-56;
— ул. Красина,3,4,10,9,15,16,21,22;
— ул. Лазурная-1-5;
— ул. Ломоносова,2-8; 3-9.
— ул. Луговского,1,3,5,7,11,2,4;
— ул. Льговская,1-51; 54-76;
— ул. Метростроевская,48-78;
— ул. Могилевича,25-73;
— ул. Муромская,1-21; 2-14;
— ул. Мценская,2,4,6,8,10,3,5,7,9;
— ул. Ногина,5,11,17,23,29,24,26;
— пер. Памирский,10,12,18;
— ул. Саратовская,1-11; 2-18;
— ул. Типографская,2-12; 1-13;
— ул. Узловач,1-17; 2-14;
— ул. Шатурская,1-15;
— ул. Щепкина,9-53; 10-54;
— ул. Электрогорская,6,8;
— ул. Янтарная,33-83; 34-84;
— ул. Ярцевская,1,3,5,9,10-24;
— ул. Ясная,1-53; 2-10.
ИСТОЧНИК KP.RU