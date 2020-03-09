На севере Волгограда на сутки отключат воду

9 Март 2020 2020-03-09T14:03:28+03:00

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Жителям Тракторозаводского района Волгограда придется один день продержаться без воды. Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения», 11 марта на сутки без водоснабжения останутся 25 улиц и один переулок на севере города.

- В этот день сотрудники компании будут подключать новый водопровод длиной 540 метров к сетям городского водоснабжения в Тракторозаводском районе Волгограда. Из-за этого на время придется отключить часть домов от подачи воды, - поясняет концессионер.

Еще раз – воды не будет 11 марта с 00.00 до 23.50.

- На время работ по врезке нового водовода будет осуществляться подвоз воды, - уверяют в компании.

С графиком движения автоцистерны можно ознакомиться на главной странице сайта ООО «Концессии водоснабжения».

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

ВАЖНО!

Дома, которые попадут под отключение воды:

— ул. Базовая,2-8;

— ул. Бакунина,47,43,41;

— ул. Баумана,40-82; 31-75;

— ул. Боткина,77-43; 87-46;

— ул. Водопадная,1-9; 2-20;

— ул. Котельникова,53-73; 28-56;

— ул. Красина,3,4,10,9,15,16,21,22;

— ул. Лазурная-1-5;

— ул. Ломоносова,2-8; 3-9.

— ул. Луговского,1,3,5,7,11,2,4;

— ул. Льговская,1-51; 54-76;

— ул. Метростроевская,48-78;

— ул. Могилевича,25-73;

— ул. Муромская,1-21; 2-14;

— ул. Мценская,2,4,6,8,10,3,5,7,9;

— ул. Ногина,5,11,17,23,29,24,26;

— пер. Памирский,10,12,18;

— ул. Саратовская,1-11; 2-18;

— ул. Типографская,2-12; 1-13;

— ул. Узловач,1-17; 2-14;

— ул. Шатурская,1-15;

— ул. Щепкина,9-53; 10-54;

— ул. Электрогорская,6,8;

— ул. Янтарная,33-83; 34-84;

— ул. Ярцевская,1,3,5,9,10-24;

— ул. Ясная,1-53; 2-10.

ИСТОЧНИК KP.RU