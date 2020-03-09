В Волжском ищут водителя, сбившего на «зебре» школьника

9 Март 2020 2020-03-09T12:27:45+03:00

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Вчера, 8 марта, в Волгоградской области по вине водителей сразу два ребенка оказались в больнице: годовалого малыша с травмой головы госпитализировали после ДТП в центре Волгограда, а днем в больницу Волжского после наезда автомобиля поступил 12-летний школьник.

- Авария с участием школьника случилось примерно в два часа дня. Мальчишка переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбила машина. Произошло это напротив дома № 11в/1 по улице Горького, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Но даже не это самое страшное, хуже то, что водитель, сбив школьника, даже не остановился, чтобы оказать ему первую помощь. Он наоборот прибавил скорость и трусливо сбежал с места аварии. Сейчас его разыскивает полиция.

- К счастью, травмы у школьника оказались не смертельными. Сейчас он находится под наблюдением медиков, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU