В Волгограде вынесли приговор призывнику, избившему командира роты

9 Март 2020 2020-03-09T12:06:57+03:00

Военнослужащего за избиение лейтенанта отправили на год в дисциплинарную часть

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Волгоградский гарнизонный суд вынес приговор военнослужащему Давиду Доеву, который избил командира роты: его отправили в дисциплинарную воинскую часть сроком на 1 год.

Случилось это, как рассказали «КП-Волгоград» в областном гарнизонном суде, в октябре 2019-го в одной из воинских частей, размещенных в регионе. В тот день командир роты отобрал у Доева сумку с личными вещами и закрыл ее в кладовой. Военнослужащий пришел в бешенство: он сначала ударил кулаком в лицо лейтенанта, потом схватил его за форму и ударил головой. От удара командир отлетел в шкаф.

- Указанными действиями Доев унизил честь и достоинство командира роты, причинил потерпевшему физическую боль, а также телесные повреждения, -констатируют в суде.

Свою вину подсудимый полностью признал и раскаялся, оправдываясь, что его взбесили действия начальника. Но суд такие пояснения не смягчили, Доева признали виновным в избиении лейтенанта по статье 1 ст. 334 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU