2020-03-09T11:11:47+03:00
Спорт

В Волжском построят крытый футбольный манеж

На проект спортивного сооружения уже выделили 14 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Хорошая новость для жителей Волжского Волгоградской области, которые любят спорт и играть в футбол: в городе-спутнике появится новый крытый футбольный манеж. На сайте Госзакупок появился лот на разработку проектной документации соответствующего объекта.

Как узнала «КП-Волгоград» из документации, представленной на аукционе, манеж этот будет работать круглогодично. Пока администрация Волгоградской области заказала только проект манежа. На его разработку проектная организация (которая выиграет конкурс) получит 14,1 миллиона рублей. Выполнить его должны в трехмесячный срок.

Впрочем, требования к будущему спорткомплексу невысокие: это будет стандартный каркасный объект, который возводят, обычно, за несколько месяцев. В нем будет футбольное поле с искусственным покрытием размером 90х55 метров, 4 командных раздевалки по 10 человек в составе, помещения для переодевания, душевые, санузлы, помещения тренерской с санузлом и душевой, инвентарная, медпункт, помещение охраны, гардероб. А воттрибуны в манеже не предусмотрены. Не будет здесь и объектов торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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