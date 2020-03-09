Где и как болеть за «Ротор» в матче с «Нефтехимиком»

9 Март 2020 2020-03-09T10:44:44+03:00

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От стартового свистка и начала весенней части Олимп-Первенства ФНЛ в Волгограде осталось несколько часов. Сегодня, 9 марта в 16.00 «Ротор» принимает на «Волгоград Арене ФК «Нефтехимик». Сине-голубые настраиваются на победу, а волгоградские фанаты готовят атрибуты и кричалки, чтобы активно болеть за любимую команду. На данный момент билеты на этот матч почти распроданы. Если вы по каким-то причинам не сможете попасть на игру лично, не отчаивайтесь. Вы сможете посмотреть трансляцию матча по следующей ссылке.

Напомним, сейчас «Ротор» занимает первую строчку турнирной таблицу, «Нефтехимик» - пятую, разрыв составляет всего 6 очков. Прошлая встреча этих команд закончилась со счетом 2:1 в пользу волгоградцев. Тогда у нас отличились Султонов (который пропустит эту игру из-за перебора желтых карточек) и Камиль Муллин, а у нижнекамцев — Денис Макаров (который в межсезонье покинул команду соперника).

- У сине-голубых нет права на осечку, сзади подбираются охотники сместить нашу команду с трона. Если игра завершится даже вничью, то шанс поменяться позициями с «Ротором» возникнет сразу у «Торпедо» и «Химок», - поясняют «КП-Волгоград» в спортклубе.

Поэтому одеваемся в цвета родного клуба, берем в руки сине-голубой флаг и идем гнать «Ротор» к победе!

В Волгограде "Ротор" провел открытую тренировку.Официальный сайт: https://rotor-vlg.com/ Вконтакте: https://vk.com/fc.rotor Фейсбук: https://www.facebook.com/RotorVolgograd Твиттер: https://twitter.com/RotorOfficial Инстаграм: https://www.instagram.com/fc.rotor/

ИСТОЧНИК KP.RU