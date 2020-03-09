На видео попала авария в центре Волгограда, где пострадал годовалый ребенок

9 Март 2020 2020-03-09T09:56:18+03:00

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Перекресток улицы Комсомольской и проспекта Ленина в Волгограде горожане давно нарекли «злосчастным» - что ни день, то авария. Даже 8 марта здесь не обошлось без ДТП. Опять столкнулись две иномарки. И светофоры или неправильная организация движения здесь не причем. Во всем виноваты нерадивые водители, которые нарушают правила дорожного движения. Вот и на этот раз, что самое печальное - по вине взрослых пострадал годовалый ребенок.

Как уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, произошло это примерно в 19.30.

- 55-летний водитель на «Митсубиси Аутлендер» проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Фольксваген Поло». В результате ДТП пострадал годовалый ребенок, который в момент столкновения находился на заднем пассажирском сидении автомашины «Фольксваген» и при этом без специального детского удерживающего устройства. Малыш получил травму головы и его увезли с места ДТП в больницу, - сообщают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU