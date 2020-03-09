2020-03-09T09:50:38+03:00
Общество

8 марта в Волгограде родилась тройня

Малыши благополучно появились на свет в перинатальном центре №2
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Обычно на 8 марта мужчины дарят женщинам подарки. А вот волгоградка в этот Международный женский день решила сама сделать подарок мужу и всей своей семье. Да еще какой – тройной! Она родила тройню прямо 8 марта! Эту радостную новость сообщили «КП-Волгоград» в перинатальном центре №2. Кстати, в центре весь день выдался поистине женским.

- В Волгоградском Перинатальном центре 8 марта родилось 5 девочек! В их числе одна тройня! А как вы отметили праздник? – шутливо пишут в своем инстаграме медики.

«Вот это праздник! Вот это женский день!», «Родителям тройного счастья, деткам тройного здоровья», - восторгаются и поздравляют счастливых родителей подписчики инстаграма Перинатального центра.

К слову, в последние годы в Волгоградской области активно взялись за совершенствование пренатальной диагностики, и сегодня современное оборудование позволяет тщательно исследовать женщин и малышей и выявлять патологии на ранних сроках развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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