На юге Волгограда при резком торможении автобуса пострадала пассажирка

8 Март 2020 2020-03-08T15:21:03+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу, 7 марта, около десяти часов утра в Советском районе Волгограда. 68-летняя пассажирка автобуса «Волгобас», севшая в салон, пострадала из-за маневра 63-летнего водителя.

- По предварительной информации водитель, управляя пассажирским автобусом, напротив дома № 64 по проспекту Университетскому совершил экстренное торможение и допустил падение пассажирки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В итоге женщине потребовалась помощь. Очевидцы вызвали врачей и сотрудников полиции. Прибывшие на место аварии медики осмотрели пенсионерку. Травмы оказались серьезными, решили отвезти ее в больницу. А инспекторы ГИБДД опросили свидетелей, поговорили с водителем и теперь разбираются в обстоятельствах происшествия с участием общественного транспорта, в котором пострадал человек.

ИСТОЧНИК KP.RU