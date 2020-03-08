В сгоревшей квартире погиб 93-летний волжанин

8 Март 2020 2020-03-08T13:52:15+03:00

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За сутки в Волгоградской области произошло два пожара: в одном пострадал мужчина, в другом погиб пенсионер. Первое ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем в городе Серафимович. Тут на улице Первомайский горел деревянный частный дом. Пожарных вызвали около четырех часов дня. Огонь пылал на площади почти восьмидесяти квадратных метров. За четверть часа расчеты сумели ликвидировать очаг возгорания. В результате происшествия в больницу с ожогами попал 28-летний мужчина.

Ближе к полуночи в Волжском на 19-го Партсъезда в двухэтажном жилом доме загорелась трехкомнатная квартира. Внутри находился 93-летний хозяин. И хотя соседи быстро вызвали спасателей, а те оперативно затушили пожар, спасти пенсионера не удалось. Как уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, причина ЧП устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU