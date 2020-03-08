Увидимся на «Волгоград Арене»: «Ротор» поздравил болельщиц с 8 марта

8 Март 2020 2020-03-08T11:41:56+03:00

Футболисты сняли видео для фанаток и пригласили их на матч с «Нефтехимиком»

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8 марта футболисты волгоградского «Ротора» решили сделать своим болельщицам сюрприз и записали для всех любительниц их клуба и вообще футбола трогательное видеообращение. Сине-голубые пожелали дамам много хорошего.

- Дорогие болельщицу, мы поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам всегда оставаться такими же прекрасными, счастливыми и жизнерадостными. Пусть все мечты сбываются и вас окружают тепло и домашний уют. Увидимся завтра на «Волгоград Арене»!

Волгоградский Ротор поздравил болельщиц с 8 марта. .

Напомним, 9 марта «Ротор» встретится на домашнем поле с «Нефтехимиком». Накануне сине-голубые провели открытую тренировку на стадионе «Зенит». Кстати, волгоградцев пригласили поддержать футболистов. Погода выдалась чудесная, желающих оказалось очень много. Болельщики подарили «Ротору» заряд энергии и пожелали удачи в предстоящем матче.

ИСТОЧНИК KP.RU