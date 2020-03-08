Увидимся на «Волгоград Арене»: «Ротор» поздравил болельщиц с 8 марта
8 марта футболисты волгоградского «Ротора» решили сделать своим болельщицам сюрприз и записали для всех любительниц их клуба и вообще футбола трогательное видеообращение. Сине-голубые пожелали дамам много хорошего.
- Дорогие болельщицу, мы поздравляем вас с Международным женским днем. Желаем вам всегда оставаться такими же прекрасными, счастливыми и жизнерадостными. Пусть все мечты сбываются и вас окружают тепло и домашний уют. Увидимся завтра на «Волгоград Арене»!
Волгоградский Ротор поздравил болельщиц с 8 марта. .
Напомним, 9 марта «Ротор» встретится на домашнем поле с «Нефтехимиком». Накануне сине-голубые провели открытую тренировку на стадионе «Зенит». Кстати, волгоградцев пригласили поддержать футболистов. Погода выдалась чудесная, желающих оказалось очень много. Болельщики подарили «Ротору» заряд энергии и пожелали удачи в предстоящем матче.
ИСТОЧНИК KP.RU