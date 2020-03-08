На севере Волгограда 20-летняя студентка угодила под колеса «Лады»

8 Март 2020 2020-03-08T10:57:45+03:00

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Авария произошла около пяти часов вечера 7 марта в Тракторозаводском районе Волгограда. 48-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21154» ехал по улице Мясникова. Впереди был пешеходный переход, где он и притормозил. Чуть дальше, напротив дома №16, на проезжую часть выбежала 20-летняя девушка. Она почему-то не дошла до «зебры». Водитель уже набрал скорость и не успел притормозить, как ни старался.

- Он совершил наезд на 20-летнюю девушку, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пешеход получила серьезные травмы. На место приехали сотрудники ГИБДД и врачи «скорой помощи». Последние осмотрели пострадавшую и увезли ее в больницу. Инспекторы выясняют, кто был виноват в случившемся.

ИСТОЧНИК KP.RU