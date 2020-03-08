С начала года в перинатальном центре Волгограда приняли тысячу рожениц

8 Март 2020 2020-03-08T10:25:37+03:00

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В пятницу, 5 марта, в перинатальном центре Волгограда №2 приняли тысячную роженицу. Об этом «КП-Волгоград» рассказали сотрудники роддома, поделившиеся радостной информацией в соцестях. Статистика ВОКПЦ №2 за первые два месяца 2020 года очень позитивная.

Также сотрудники поделились, что с 28 февраля по 5 марта домой отправились сразу 70 здоровеньких мальчиков и девочек. Счастливыми родителями стали 69 волгоградских мамочек – одна семья будет воспитывать очаровательную двойню. Кстати, еще одна «королевская двойня» появилась на свет 5 марта и сейчас вместе с мамой находится под наблюдением врачей перинатального центра. Совсем скоро новорожденных выпишут.

В субботу, 7 марта, в центре родилось пять мальчиков и четыре малышки. Возможно, 8 марта девочкам удастся сравнять счет или даже вырваться вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU