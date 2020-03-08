В центре Волгограда столкнулись четыре машины: две девушки в больнице

8 Март 2020 2020-03-08T10:59:19+03:00

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Женский день 8 марта две жительницы Волгограда отметят в одной из больниц, куда они попали накануне в результате массовой аварии. А устроил ее 19-летний водитель «десятки». В полночь волгоградец ехал по Центральному району города-героя. Напротив дома №8 по улице Комсомольская он по неустановленным причинам потерял управление над машиной и врезался в «Мерседес». От удара иномарку отбросило на «Дэу Нексия», а та в свою очередь протаранила «четырнадцатую», ехавшую во встречном направлении.

Из-за сильного столкновения травмы получили сразу две молодые девушки. Обе они были пассажирками. 17-летняя волгоградка находилась в салоне виновника аварии, а 19-летняя пострадавшая ехала в «Дэу». Приехавшие на место происшествия врачи решили госпитализировать их в медучреждение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/765264" frameborder="0"></iframe> Массовая авария в центре Волгограда..

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU