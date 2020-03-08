2020-03-08T09:16:54+03:00
Общество

Больной муковисцидозом волгоградец ищет бесплатного диетолога в Москве

Илье Власову для операции по пересадке легких нужно набрать 10 килограммов
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: Илья Власов.Фото: Илья Власов.
Изменить размер текста:

26-летний Илья Власов с муковисцидозом из Волгоградской области ищет бесплатного диетолога, чтобы подготовиться к сложной операции по трансплантации легких. Молодой человек уже несколько месяцев стоит в очереди, ожидает донора. Но, говорит, попасть в список не так сложно, куда сложнее подготовиться к операции физически.

- Я сейчас вешу 50 килограммов, мне нужно набрать еще около 10-ти, чтобы меня позвали на операцию и не было впоследствии никаких осложнений. Я ищу диетолога, который работал бы с больными муковисцидозом, это важно, - рассказал «КП-Волгоград» Илья Власов.

Сейчас он живет в Москве ан съемной квартире, так как на трансплантацию могут вызвать в любой момент, приехать необходимо в течение нескольких часов. Но шансы на выздоровление меньше с нынешним весом, а набрать молодой человек самостоятельно не может. У Ильи есть группа в социальных сетях, где можно с ним связаться и предложить помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24