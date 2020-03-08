Больной муковисцидозом волгоградец ищет бесплатного диетолога в Москве

8 Март 2020 2020-03-08T09:16:54+03:00

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26-летний Илья Власов с муковисцидозом из Волгоградской области ищет бесплатного диетолога, чтобы подготовиться к сложной операции по трансплантации легких. Молодой человек уже несколько месяцев стоит в очереди, ожидает донора. Но, говорит, попасть в список не так сложно, куда сложнее подготовиться к операции физически.

- Я сейчас вешу 50 килограммов, мне нужно набрать еще около 10-ти, чтобы меня позвали на операцию и не было впоследствии никаких осложнений. Я ищу диетолога, который работал бы с больными муковисцидозом, это важно, - рассказал «КП-Волгоград» Илья Власов.

Сейчас он живет в Москве ан съемной квартире, так как на трансплантацию могут вызвать в любой момент, приехать необходимо в течение нескольких часов. Но шансы на выздоровление меньше с нынешним весом, а набрать молодой человек самостоятельно не может. У Ильи есть группа в социальных сетях, где можно с ним связаться и предложить помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU