2020-03-08T08:05:03+03:00
Общество

В Волгограде продают «СитиОтель» в небоскребе

За 12,9 тысячи кв.м в элитном бизнес-центре просят 611 миллионов рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фотки — сайт «СитиОтеля»Фотки — сайт «СитиОтеля»
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В Волгограде выставлен на продажу за долги «СитиОтель», расположенный на 25-м этаже высотки бизнес-центра «ВолгоградСИТИ» на улице Рокоссовского. В пятизвездочном отеле 16 просторных номеров с видом на Мамаев курган. Общая площадь выставленных на торги помещений – 12 тысяч 908 квадратных метров. Имущество обанкротившегося ООО «Индустрия Фитнеса» продают на открытом аукционе за 611,6 миллиона рублей, то есть по 47 380 рублей за «квадрат», включая все имеющееся имущество.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, в единый лот включено все имущество «СитиОтеля» от торшера и кровати до корзины для бумаг, в количестве 3309 единиц. Сюда входит полное оснащение гостиничных номеров, рецепции, коридора, бара, прачечной и прочих помещений. Также в составе лота идет доля в земельном участке под небоскребом и все оборудование от градирни и рекламных конструкций до проектора и пультов в конференц-зале на 3-м этаже.

Номера в этом отеле в небоскребе в центре Волгограда стоят от 4300 рублей в сутки с человека за категорию стандарт до 13 500 рублей за Джуниор Сиют для новобрачных.

Принадлежит все это имущество обанкротившемуся летом 2019 года ООО «Индустрия Фитнеса», общая сумма долга общества перевалила за миллиард. Последним собственником компании является ООО «ИК «Грандстрой» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей, зарегистрированное в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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