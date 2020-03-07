«Ротор» устроит автограф-сессию перед матчем 9 марта

7 Март 2020 2020-03-07T21:55:00+03:00

Мухаммад Султонов также готов стать блондином, чтобы собрать на матч «Ротор» - «Нефтехимик» 30 тысяч болельщиков

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В понедельник, 9 марта 2020 года, «Ротор» открывает весенний сезон на домашнем стадионе. Матч 26-го тура Олимп-Первенства ФНЛ с нижнекамским «Нефтехимиком» начнется на «Волгоград Арене» в 16.00. А за час этого болельщики смогут взять автограф, сфотографироваться и пообщаться с лучшим бомбардиром команды Мухаммадом Султоновым. Любимец публики готов даже перекраситься в блондина, если на матч придет 30 тысяч человек. Автограф-сессия пройдет на площади перед стадионом - у клубного магазина.

Александр Хацкевич: Самое главное быть сконцентрированными и уверенными в себе .Официальный сайт: https://rotor-vlg.com/ Вконтакте: https://vk.com/fc.rotor Фейсбук: https://www.facebook.com/RotorVolgograd Твиттер: https://twitter.com/RotorOfficial Инстаграм: https://www.instagram.com/fc.rotor/

Футболисты 7 матча провели первую после возвращения со сборов тренировку на «Зените». «Ротор», который ушел на перерыв лидером Первенства ФНЛ, настроен на победу. «Задача – выигрывать в каждой игре», - говорит главный тренер Александр Хацкевич.

Защитник "Ротора" Игорь Удалый.Официальный сайт: https://rotor-vlg.com/ Вконтакте: https://vk.com/fc.rotor Фейсбук: https://www.facebook.com/RotorVolgograd Твиттер: https://twitter.com/RotorOfficial Инстаграм: https://www.instagram.com/fc.rotor/

Как рассказали «КП-Волгоград» в клубе, кассы у стадиона «Волгоград Арена» будут работать 8 марта с 10 до 18 часов, а в день матча 9 марта - с 10 утра до конца первого тайма.

Нападающий "Ротора" предложил фанатам пари.Официальный сайт: https://rotor-vlg.com/ Вконтакте: https://vk.com/fc.rotor Фейсбук: https://www.facebook.com/RotorVolgograd Твиттер: https://twitter.com/RotorOfficial Инстаграм: https://www.instagram.com/fc.rotor/

ИСТОЧНИК KP.RU