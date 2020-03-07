2020-03-07T18:29:46+03:00
Общество

Волгоградок 8 Марта бесплатно пустят в музеи

Многие музеи Волгограда перенесли выходной из-за праздника
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Вход в музей-панораму будет бесплатным.Вход в музей-панораму будет бесплатным.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Женский день 8 Марта для прекрасной половины Волгограда подготовили множество приятных сюрпризов. Особую программу подготовили театры и музеи. Многие музеи перенесли выходной, также 8 марта 2020 года все женщины смогут посетить три музея заповедника «Сталинградская битва» бесплатно. Как сообщили «КП-Волгоград», музей-панорама «Сталинградская битва», музей «Память» и Мемориально-исторический музей 8 марта работают с 10.00 до 18.00. А вот 9 марта эти музеи не работают.

Музей Машкова ждет гостей 8 и 9 марта 2020. Здесь придумали красивую художественную программу, посвященную женскому счастью. В здании на проспекте Ленина, 21, и в выставочном зале на Чуйкова,37, волгоградцев ждут не только выставки, но и лекции, мастер-классы, в праздничные выходные здесь проходит фестиваль «ФЕМART».

Краеведческий музей приглашает 8 марта подняться с экскурсией на Царицынскую пожарную каланчу. 9 марта – выходной.

Интересную программу в праздничные выходные 8 и 9 марта подготовили в музее-заповеднике «Старая Сарепта». Международный женский день 8 марта с 13.00 до 17.00 будут отмечать и в интерактивном музее «Россия - моя история». 9 марта исторический парк также работает, а вот 10 марта берет выходной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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