2020-03-07T16:21:31+03:00
Общество

Находящийся под следствием мэр Михайловки вышел из «Единой России»

В Волгоградской области городского главу Сергея Фомина подозревают в превышении должностных полномочий
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сергей Фомин. Фото: Администрация Михайловки.Сергей Фомин. Фото: Администрация Михайловки.
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Уголовное дело в отношении 40-летнего главы Михайловки следователи СУ СКР по Волгоградской области возбудили в начале марта. Сергея Фомина подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности злоупотреблений не раскрываются, однако под стражу градоначальника не поместили. Но из-за разгоревшегося скандала однопартийцы с радостью приостановили членство Фомина в «Единой России» на время, пока идет следствие. Причем с таким предложением выступил сам подследственный - добровольно.

- В Михайловском отделении партии состоялось рабочее заседание местного политического совета. На заседании рассматривался вопрос о приостановлении членства в партии Сергея Фомина, который выступил с заявлением о добровольном приостановлении членства. Решением местного политсовета заявление было удовлетворено, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградском региональном отделении «Единой России».

Кроме того, Фомин руководил местным отделением "ЕР" в Михайловке и входил в региональный политсовет партии. Замену ему выберут в ближайшее время.

Напомним, мэром Михайловки Фомин стал в 2017 году, до этого работал в частных структурах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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