2020-03-07T15:16:44+03:00
Происшествия

В Волгограде выгорела пойма Царицы

Пожарные час тушили возгорание камыша
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Пожарные больше часа тушили огонь в пойме.Пожарные больше часа тушили огонь в пойме.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

С приходом весны и тепла в Волгограде вновь начались пожары в оврагах. Накануне горел карьер на ЖКО, в субботу, 7 марта, огонь охватил пойму реки Царицы. Камыши загорелись на границе Ворошиловского и Дзержинского районов. У пожарных ушел час на то, чтобы локализовать возгорание сухой растительности и не допустить распространение огня на жилые дома и коммерческие объекты.

- Сообщение о возгорании сухой растительности в пойме реки Царицы на пульт дежурного поступило около 14.30. Благодаря слаженным действиям пожарных в 15.31 очаги возгорания локализованы, в 15.46 пожарно-спасательные расчеты ликвидировали горение, - рассказал «КП-Волгоград» представитель регионального ГУ МЧС Дмитрий Уланов.

Над поймой все еще стоит дым. Причины пожара предстоит установить специалистам, но чаще всего в таких случаях это человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем.

МЧС призывает волгоградцев не забывать о пожарной безопасности, а в случае, если заметили огонь - звоните на номер «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Находящийся под следствием мэр Михайловки вышел из «Единой России»
В Волгограде выгорела пойма Царицы
В Волгограде УК «ЮГ» поймали на подделке документов
Мошенники списали с карт волгоградцев больше миллиона
В Волгограде теплоходы перешли на праздничное расписание
Под Волгоградом автобус сбил пенсионерку
Матч «Ротора» и ярославского «Шинника» перенесли в Химки
В мае в Волгограде пройдет Всероссийский молодёжный фестиваль «Спасибо за Победу!»
Заместителя главы Светлоярского района выпустили из СИЗО
Дорожники готовятся к паводку: на волгоградских трассах усилили контроль
Прокуратура через суд заставляет чиновников укомплектовать волгоградскую больницу
В Волгограде пройдет «Крымская весна»
В ЖК «Санаторный» в Волгограде приступают к строительству школы
В Волгограде лжегазовщика за обман пенсионерок отправили за решетку
«8 марта – в каждый дом»: волгоградские полицейские сняли праздничный видеоролик
6 марта Волгоград прощается с погибшим под Астраханью вертолетчиком
В Волжском водитель иномарки на «зебре» насмерть сбил пенсионера
В Волгоградской области маткапитал получили 119 отцов-одиночек
В Волгограде поймали трех парней с фальшивыми купюрами
Сборная России может сыграть матч Лиги наций на «Волгоград Арене»
В Волгограде на карантине из-за коронавируса уже 58 человек
Волгоградец, зарубивший мать топором, проведет за решеткой десять лет
Профессора из ВолгГТУ, обвиненного в получении взятки 50 тысяч долларов, выпустили на свободу