В Волгограде выгорела пойма Царицы

7 Март 2020 2020-03-07T15:16:44+03:00

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С приходом весны и тепла в Волгограде вновь начались пожары в оврагах. Накануне горел карьер на ЖКО, в субботу, 7 марта, огонь охватил пойму реки Царицы. Камыши загорелись на границе Ворошиловского и Дзержинского районов. У пожарных ушел час на то, чтобы локализовать возгорание сухой растительности и не допустить распространение огня на жилые дома и коммерческие объекты.

- Сообщение о возгорании сухой растительности в пойме реки Царицы на пульт дежурного поступило около 14.30. Благодаря слаженным действиям пожарных в 15.31 очаги возгорания локализованы, в 15.46 пожарно-спасательные расчеты ликвидировали горение, - рассказал «КП-Волгоград» представитель регионального ГУ МЧС Дмитрий Уланов.

Над поймой все еще стоит дым. Причины пожара предстоит установить специалистам, но чаще всего в таких случаях это человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем.

МЧС призывает волгоградцев не забывать о пожарной безопасности, а в случае, если заметили огонь - звоните на номер «101».

ИСТОЧНИК KP.RU