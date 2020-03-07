Мошенники списали с карт волгоградцев больше миллиона

7 Март 2020 2020-03-07T10:03:55+03:00

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Каждый день волгоградцев предупреждают о том, что нельзя сообщать данные банковских карт никому. И все же каждый день появляются новые пострадавшие от мошенников. За первую пятницу марта в полицию поступило 10 заявлений. Все случаи как под копирку – неизвестные по телефону представлялись работниками банка и сообщали либо о блокировке карт, либо о подозрительных операциях. Аферисты были весьма убедительны, даже грамотные волгоградцы сообщали им пин-коды и выполняли под диктовку банковские операции. В итоге лишились крупных сумм, общий улов аферистов за сутки составил 1,1 миллиона рублей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, больше всех потеряла пенсионерка из Кировского района, у нее со счета списали 399 тысяч рублей. 165 тысяч лишился электромонтер из Ворошиловского района, учитель иностранных языков из Дзержинского района потерял 144 тысячи, жительница Котельниково – 130 тысяч.

Полиция предупреждает: если вам звонят «из банка» и просят назвать данные ваших карт, знайте - это мошенники. Никто не вправе требовать у вас персональную информацию. Если боитесь, что карта действительно заблокирована, позвоните в банк сами – телефон указан на обороте «пластика».

ИСТОЧНИК KP.RU