В Волгограде теплоходы перешли на праздничное расписание

7 Март 2020 2020-03-07T09:31:15+03:00

Теплоходы в 2020 году начали работать раньше обычного. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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В Волгограде в первую пятницу марта открыли навигационный сезон речные трамвайчики. Дачные теплоходы вышли на маршрут «Волгоград - Культбаза». Праздничные выходные в этом году продлятся три дня, поэтому в понедельник, 9 марта 2020, кораблики будут ходить по расписанию выходного. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, теплоходы «Волгоград - Культбаза» и «Руднева - Сарпинский» 7, 8 и 9 марта сделают 42 рейса.

Ранней весной кораблики на Культбазу будут отчаливать от причала №13 речпорта Волгограда по средам, пятницам и в выходные дважды в день - в 8.15 и 15.30, обратно – в 9.45 и 16.30.

Теплоходы «Руднева - Сарпинский» ходят чаще. От пристани «Руднева» отправление в 5.50, 8.00, 11.30, 14.40 и 18.00, обратно - в 6.10, 8.20, 11.50, 15.00 и 18.20.

Ближе к лету рейсов на этих направлениях станет больше. А 3 апреля откроют сезон теплоходы «Красноармейск - Вязовая грива», «Волгоград - Островная» и «Тулака- Сарпинский».

ИСТОЧНИК KP.RU