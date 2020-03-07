Под Волгоградом автобус сбил пенсионерку

7 Март 2020 2020-03-07T09:09:33+03:00

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Два пешехода пострадали под колесами машин за прошедшие сутки в Волгограде и области. В Светлом Яре автобус под управлением 38-летнего водителя наехал на пенсионерку. Случилось это утром на улице Сидорова. 65-летняя волгоградка решила перебежать дорогу в неположенном месте, неподалеку от пешеходного перехода. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, попавшая под ПАЗик женщина получила травмы головы и ушибы. Сейчас она в больнице.

Еще одно ДТП с участием пешехода в предпраздничную пятницу произошло в Кировском районе Волгограда. В десятом часу вечера под колеса «Деу Нексия» попал 32-летний пешеход. 39-летний водитель иномарки ехал по улице Лимоновой в крайней левой полосе. Пешехода он сбил прямо на «зебре». Мужчину с множественными травмами увезли в ближайшую больницу.

Всего за пятницу 6 марта на волгоградских дорогах произошло семь серьезных ДТП, пострадали 8 человек. Многие поздравляли женщин с 8 Марта на работе, после чего гаишники задержали 14 пьяных за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU