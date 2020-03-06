В мае в Волгограде пройдет Всероссийский молодёжный фестиваль «Спасибо за Победу!»

6 Март 2020 2020-03-06T16:55:21+03:00

Фестиваль пройдет с 1 по 9 мая в Москве и в Волгограде

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В этом году в Волгограде, пройдет много мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В их числе и Всероссийский молодёжный фестиваль «Спасибо за Победу!». Он пройдет с 1 по 9 мая, главной площадкой станет Набережная Волгограда. Организаторами выступают «Первый канал» и администрация Волгоградской области.

Что это за проект и для чего?

«Мы провели небольшой соцопрос среди молодых людей, и некоторые ответы повергли нас в шок. Например, говорили: «Благодаря нашим друзьям американцам мы победили, спасибо им», «Это было когда-то, это ведь было не здесь». Это стало для нас важным сигналом, что нам нужно дойти до молодого поколения, объяснить, в чём трагедия и какова значимость Победы», – подчеркнули организаторы.

Гостями фестиваля станут ветераны и молодёжь из городов-героев и городов воинской славы со всей страны. Они заложат «капсулы памяти» будущим поколениям, высадят Аллею сирени и примут участие в шествии «Свеча памяти». Кроме того, в Волгограде пройдет конкурс авторской песни, победители которого выступят на большом концерте к Дню Победы.

В рамках фестиваля также представят проект Музея Победы «Лица Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU