2020-03-06T16:06:53+03:00
Происшествия

Заместителя главы Светлоярского района выпустили из СИЗО

Сергей Звезденков, обвиняемый в краже 7 километров трубопровода, будет под домашним арестом до 6 мая
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Семь километров труб продали, а канализацию пустили прямо на землю. Фото Анастасии Сергеевой.Семь километров труб продали, а канализацию пустили прямо на землю. Фото Анастасии Сергеевой.
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Суд пощадил заместителя главы Светлоярского района Волгоградской области Сергея Звезденкова и сменил ему меру пресечения с заключения на домашний арест. Как уточнили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов области, чиновник будет находиться под домашним арестом вплоть до 6 мая этого года.

Напомним, 43-летнего Сергея Звезденкова подозревают в крупном хищении муниципального имущества. Следствие полагает, что заместитель главы в сговоре с другими лицами, украл 7,2 километра канализационных труб, которые проходили рядом с поселком Светлый Яр. В итоге поселок все лето задыхался от вони сточных вод, которые выливались прямо на землю.

Кроме Звезденкова под подозрение в причастности к хищению попали Александр Шуваев - директор филиала компании «Осока ЛИК», и Рустам Дусчонов, предприниматель, бывший директор ООО «Югметлом». Всех троих арестовали, но позже двум последним заменили реальное заключение на подписку о невыезде. А вот Звезденкова оставили в СИЗО до 14 марта. И только сегодня, 5 марта, суд по ходатайству адвоката смягчил вердикт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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