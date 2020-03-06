Дорожники готовятся к паводку: на волгоградских трассах усилили контроль

6 Март 2020 2020-03-06T15:30:30+03:00

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В этом году весна так быстро ворвалась в Волгоградскую область, что он зимних залежей осталась лишь пыль. И хоть по прогнозам синоптиков, в нашем регионе сильного паводка не предвидется, в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград заранее проводят противопаводковые мероприятия.

- Круглосуточно на трассах дежурят бригады, ежедневно они осматривают мостовые сооружения, водопропускные трубы, а также участки дорог, расположенные в низинах и рядом с водоемами. Для оперативного реагирования на возможную угрозу подтоплений участков дорог и искусственных сооружений сформированы 75 бригад, заготовлено 22 тысячи кубометров инертных и пиломатериалов для ликвидации возможных последствий подтоплений, - отчитываются в Упрдоре.

На борьбу с «большрй водой» предприятие готово вывести 277 единиц техники.

Дежурные ежедневно сейчас мониторят ситуацию. На мостах (на тыльных сторонах опор) нанесены мерные рейки для отслеживания изменений уровня воды. Водосбросные лотки на откосах и водопропускные трубы очищены от снега и наледи. На случай ЧС налажено взаимодействие с подразделениями МЧС, МВД и райадминистрациями.

Узнать о состоянии проезда или обратиться за помощью при возникновения нештатных ситуаций на федеральных автодорогах, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы: +7(4752) 71-04-32.

ИСТОЧНИК KP.RU