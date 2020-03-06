2020-03-06T15:30:30+03:00
Общество

Дорожники готовятся к паводку: на волгоградских трассах усилили контроль

На борьбу с «большой водой» приготовили 22 тысяч инертных материалов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФКУ Упрдор Москва-ВолгоградФото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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В этом году весна так быстро ворвалась в Волгоградскую область, что он зимних залежей осталась лишь пыль. И хоть по прогнозам синоптиков, в нашем регионе сильного паводка не предвидется, в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград заранее проводят противопаводковые мероприятия.

- Круглосуточно на трассах дежурят бригады, ежедневно они осматривают мостовые сооружения, водопропускные трубы, а также участки дорог, расположенные в низинах и рядом с водоемами. Для оперативного реагирования на возможную угрозу подтоплений участков дорог и искусственных сооружений сформированы 75 бригад, заготовлено 22 тысячи кубометров инертных и пиломатериалов для ликвидации возможных последствий подтоплений, - отчитываются в Упрдоре.

На борьбу с «большрй водой» предприятие готово вывести 277 единиц техники.

Дежурные ежедневно сейчас мониторят ситуацию. На мостах (на тыльных сторонах опор) нанесены мерные рейки для отслеживания изменений уровня воды. Водосбросные лотки на откосах и водопропускные трубы очищены от снега и наледи. На случай ЧС налажено взаимодействие с подразделениями МЧС, МВД и райадминистрациями.

Узнать о состоянии проезда или обратиться за помощью при возникновения нештатных ситуаций на федеральных автодорогах, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы: +7(4752) 71-04-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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