Прокуратура через суд заставляет чиновников укомплектовать волгоградскую больницу

6 Март 2020 2020-03-06T14:03:32+03:00

В Октябрьской ЦРБ не хватает оборудования, коек и даже тележек

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Сотрудники прокуратуры нагрянули с проверкой в больницу Октябрьского района Волгоградской области и опешили от увиденного. В медучреждении не хватает ни оборудования, ни коек, ни элементарных средств медпомощи. Как установила прокуратура, вопреки требованиям законодательства в терапевтическом отделении больницы отсутствует насос инфузионный роликовый, тележка-каталка для перевозки больных, система палатной сигнализации, 22 функциональных кровати и прочее. В хирургическом отделении не хватает 17 функциональных кроватей, нет системой палатной сигнализации, не хватает медицинских шкафов и так далее.

По итогам проверки прокуратура составила иск в суд – о признании бездействия руководства ЦРБ незаконным и потребовать исправить все нарушения.

- Суд встал на сторону прокуратуры, обязав оснастить терапевтическое и хирургическое отделения ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ» необходимым медицинским оборудованием в течение 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU