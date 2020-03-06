В Волгограде пройдет «Крымская весна»

6 Март 2020 2020-03-06T11:28:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в Волгограде будут отмечать шестилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Уже ставший традиционным фестиваль «Крымская весна» пройдет в регионе с 14 по 22 марта 2020. В программе праздничных мероприятий - конкурс рисунков, кинопоказы и квиз, спортивные соревнования и молодежный марафон, а также большой концерт, интерактивные площадки, мастер-классы и бесплатная каша из полевой кухни. Главные торжества развернутся 15 марта 2020 в 12.00 в пойме реки Царицы.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, на площади у интерактивного музея «Россия - моя история» будут звучать казачьи песни, на сцену выйдут артисты филармонии и известные волгоградские солисты. В программе мероприятия - ярмарка, конкурсы, показательные выступления, мастер-классы. Согреться помогут вкусная каша и горячий чай из полевой кухни. А в самом интерактивном музее посетителей ждет тематическая экскурсия об истории Крымского полуострова.

Напомним, по итогам референдума 16 марта 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации. День воссоединения теперь один из государственных праздников нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU