2020-03-06T11:28:31+03:00
Общество

В Волгограде пройдет «Крымская весна»

Шестилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Волгограде будут отмечать 15 марта 2020
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Воссоединение с Крымом в Волгограде отметят 15 марта 2020.Воссоединение с Крымом в Волгограде отметят 15 марта 2020.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В этом году в Волгограде будут отмечать шестилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Уже ставший традиционным фестиваль «Крымская весна» пройдет в регионе с 14 по 22 марта 2020. В программе праздничных мероприятий - конкурс рисунков, кинопоказы и квиз, спортивные соревнования и молодежный марафон, а также большой концерт, интерактивные площадки, мастер-классы и бесплатная каша из полевой кухни. Главные торжества развернутся 15 марта 2020 в 12.00 в пойме реки Царицы.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, на площади у интерактивного музея «Россия - моя история» будут звучать казачьи песни, на сцену выйдут артисты филармонии и известные волгоградские солисты. В программе мероприятия - ярмарка, конкурсы, показательные выступления, мастер-классы. Согреться помогут вкусная каша и горячий чай из полевой кухни. А в самом интерактивном музее посетителей ждет тематическая экскурсия об истории Крымского полуострова.

Напомним, по итогам референдума 16 марта 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации. День воссоединения теперь один из государственных праздников нашей страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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