2020-03-06T11:25:43+03:00
Общество

В ЖК «Санаторный» в Волгограде приступают к строительству школы

Мэрия выбрала подрядчика, который возведет этот объект
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
Изменить размер текста:

Уже в скором времени в ЖК «Санаторный», который расположен в Кировском районе Волгограда, начнут строить новую школу. Аукцион на ее строительство выиграла компания ООО «Стройтехинвест». Муниципальный контракт уже подписан.

- Это будет трехэтажное здание, в котором смогут обучаться 800 детей. Здесь будут просторные классы, столовая, актовый зал, рассчитанный на 300 мест, а также спортивный блок с отдельным выходом на пришкольную территорию, с душевыми и раздевалками. В физкультурно-спортивной зоне будут обустроены беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбольная площадка и др. Для выполнения норм ГТО проектом предусмотрена установка турников, скамей для пресса, гимнастических брусьев, перекладин. А для младших школьников сделают навесы и установят детские игровые комплексы, - перечисляют в мэрии.

Напоминая, что новая школа будет построена по приоритетному региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура через суд заставляет чиновников укомплектовать волгоградскую больницу
В Волгограде пройдет «Крымская весна»
В ЖК «Санаторный» в Волгограде приступают к строительству школы
В Волгограде лжегазовщика за обман пенсионерок отправили за решетку
«8 марта – в каждый дом»: волгоградские полицейские сняли праздничный видеоролик
6 марта Волгоград прощается с погибшим под Астраханью вертолетчиком
В Волжском водитель иномарки на «зебре» насмерть сбил пенсионера
В Волгоградской области маткапитал получили 119 отцов-одиночек
В Волгограде поймали трех парней с фальшивыми купюрами
Сборная России может сыграть матч Лиги наций на «Волгоград Арене»
В Волгограде на карантине из-за коронавируса уже 58 человек
Волгоградец, зарубивший мать топором, проведет за решеткой десять лет
Профессора из ВолгГТУ, обвиненного в получении взятки 50 тысяч долларов, выпустили на свободу