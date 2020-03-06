В ЖК «Санаторный» в Волгограде приступают к строительству школы

6 Март 2020 2020-03-06T11:25:43+03:00

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Уже в скором времени в ЖК «Санаторный», который расположен в Кировском районе Волгограда, начнут строить новую школу. Аукцион на ее строительство выиграла компания ООО «Стройтехинвест». Муниципальный контракт уже подписан.

- Это будет трехэтажное здание, в котором смогут обучаться 800 детей. Здесь будут просторные классы, столовая, актовый зал, рассчитанный на 300 мест, а также спортивный блок с отдельным выходом на пришкольную территорию, с душевыми и раздевалками. В физкультурно-спортивной зоне будут обустроены беговые дорожки, площадки для прыжков в длину, баскетбольная площадка и др. Для выполнения норм ГТО проектом предусмотрена установка турников, скамей для пресса, гимнастических брусьев, перекладин. А для младших школьников сделают навесы и установят детские игровые комплексы, - перечисляют в мэрии.

Напоминая, что новая школа будет построена по приоритетному региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

ИСТОЧНИК KP.RU