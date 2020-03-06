В Волгограде лжегазовщика за обман пенсионерок отправили за решетку

6 Март 2020 2020-03-06T11:07:11+03:00

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Волгоградский областной суд поставил точку в деле Андрея Гончарова, который под видом работника газовой службы, обманывал пенсионеров. Он не смог обжаловать приговор районного суда и все-таки отправится в колонию общего режима на 4 года.

Напомним, этот аферист после увольнения из газовой службы решил «подработать» на доверчивых старушках. Как установили в суде, в декабре 2018-го он пришел к пенсионерке под видом проверки газового оборудования. Осмотрев плиту, заявил, что срочно требуется замена газового шланга, который на самом деле был исправен. Гончаров поставил новый шланг, нарушив при этом герметичность резьбовых соединений, вследствие чего появилась утечка газа. При этом за свои услуги он взял с женщины 4 тысячи рублей.

В январе 2019-го также попытался «развести» еще одну пожилую даму. Ей он сказал, что надо заменить неисправный газовый счетчик. Гончаров демонтировал прибор учета, перекрыл кран и потребовал за это 1,5 тысяч рублей. Потом заявил, что может за 3 тысячи рублей поставить ей новый счетчик. Но бабушка, услышав расценки, засомневалась в незваном госте и потребовала удостоверение. Когда она показала «корочку» сыну, тот сразу увидел признаки подделки. Осознав, что его разоблачили, лжегазовщик ушел, прихватив с собой счетчик.

- Свою вину Гончаров признал лишь частично. Оправдывался, мол, на преступления его толкнуло тяжелое материальное положение. Но суд был непреклонен, так что волгоградец отправится за решетку. Приговор вступил в законную силу, - сообщают «КП-Волгоград» в областном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU