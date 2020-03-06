2020-03-06T10:44:51+03:00
Общество

«8 марта – в каждый дом»: волгоградские полицейские сняли праздничный видеоролик

Накануне праздника сотрудники ДПС по традиции дарили женщинам цветы [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото - скрин с праздничного видеоролика от волгоградских полицейских.Фото - скрин с праздничного видеоролика от волгоградских полицейских.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Согласитесь, неожиданно, когда инспектор ДПС останавливает машину не для того, чтобы оштрафовать за нарушение, а чтобы вручить цветы. Но в последние годы у волгоградских гаишников стало уже доброй традицией накануне Международного женского дня именно так поздравлять наших автоледи.

«8 Марта В каждый Дом» - под таким девизом в этом году провели цветочную акцию сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области.

«Это вам – с праздником! Желаем вам хорошего настроения и всего самого доброго!» - вместо стандартной фразы - «предъявите документы» инспектор вручает букет тюльпанов. И серьезные женщины-водители тут же расплываются в улыбках и рассыпаются в благодарностях.

«Как же приятно! В первый раз в жизни такое!», - не скрывает удивления и радости волгоградка за рулем иномарки.

Кстати, цветы от сотрудников ГИБДД сегодня получили не только автоледи, но и волгоградки-пешеходы, которые оказались в месте проведения этой праздничной акции. Улыбки, смех и нескрываемые искренние эмоции зарядили всех участников акции отличным настроением.

В Волгограде гаишники дарили женщинам на улице цветы к 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура через суд заставляет чиновников укомплектовать волгоградскую больницу
В Волгограде пройдет «Крымская весна»
В ЖК «Санаторный» в Волгограде приступают к строительству школы
В Волгограде лжегазовщика за обман пенсионерок отправили за решетку
«8 марта – в каждый дом»: волгоградские полицейские сняли праздничный видеоролик
6 марта Волгоград прощается с погибшим под Астраханью вертолетчиком
В Волжском водитель иномарки на «зебре» насмерть сбил пенсионера
В Волгоградской области маткапитал получили 119 отцов-одиночек
В Волгограде поймали трех парней с фальшивыми купюрами
Сборная России может сыграть матч Лиги наций на «Волгоград Арене»
В Волгограде на карантине из-за коронавируса уже 58 человек
Волгоградец, зарубивший мать топором, проведет за решеткой десять лет
Профессора из ВолгГТУ, обвиненного в получении взятки 50 тысяч долларов, выпустили на свободу