«8 марта – в каждый дом»: волгоградские полицейские сняли праздничный видеоролик

6 Март 2020 2020-03-06T10:44:51+03:00

Фото - скрин с праздничного видеоролика от волгоградских полицейских. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Согласитесь, неожиданно, когда инспектор ДПС останавливает машину не для того, чтобы оштрафовать за нарушение, а чтобы вручить цветы. Но в последние годы у волгоградских гаишников стало уже доброй традицией накануне Международного женского дня именно так поздравлять наших автоледи.

«8 Марта В каждый Дом» - под таким девизом в этом году провели цветочную акцию сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области.

«Это вам – с праздником! Желаем вам хорошего настроения и всего самого доброго!» - вместо стандартной фразы - «предъявите документы» инспектор вручает букет тюльпанов. И серьезные женщины-водители тут же расплываются в улыбках и рассыпаются в благодарностях.

«Как же приятно! В первый раз в жизни такое!», - не скрывает удивления и радости волгоградка за рулем иномарки.

Кстати, цветы от сотрудников ГИБДД сегодня получили не только автоледи, но и волгоградки-пешеходы, которые оказались в месте проведения этой праздничной акции. Улыбки, смех и нескрываемые искренние эмоции зарядили всех участников акции отличным настроением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/764936" frameborder="0"></iframe> В Волгограде гаишники дарили женщинам на улице цветы к 8 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU