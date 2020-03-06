2020-03-06T10:55:20+03:00
Общество

6 марта Волгоград прощается с погибшим под Астраханью вертолетчиком

Основателя «Аэросоюз Волгограда» Виктора Климочкина похоронят на Центральном кладбище
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Сегодня, 6 марта, в Волгограде проходит церемония прощания с погибшим основателем «Аэросоюза Волгограда» Виктором Климочкиным. Его похоронят на Центральном (Димитриевском) кладбище.

Напомним, Виктор Климочкин погиб 29 февраля: его вертолет разбился в сорока километрах от населенного пункта Линейное Наримановского района Астраханской области. Сообщение о том, что упал вертолет, поступило астраханским спасателям в восемь часов вечера. И только в два часа ночи нашли обломки «вертушки». Известно, что Климочкин был один в момент ЧП.

Что произошло в тот вечер теперь выясняет специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета РФ. По предварительной версии, ЧП произошло из-за непогоды: пилот мог потерять управление из-за сильного порыва ветра.

«Прощание с Виктором Климочкиным состоится 6 марта по адресу Волгоград ул.Землячки 74 строение 15, - сообщила супруга погибшего пилота. – Отпевание – в 11.25. Похороны – в 11.45 на Центральном кладбище».

ИСТОЧНИК KP.RU

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