2020-03-06T09:40:41+03:00
Происшествия

В Волжском водитель иномарки на «зебре» насмерть сбил пенсионера

А в Волгограде под колесами такси оказался 15-летний велосипедист
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Таксист сбил подростка прямо на пешеходном переходе.Таксист сбил подростка прямо на пешеходном переходе.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Смертельная авария произошла в Волжском утром 5 марта – там под колесами иномарки погиб пожилой мужчина.

Было примерно восемь часов утра, когда 33-летний мужчина за рулем «Форд Фокус» мчался по улице Пушкина в сторону улицы Химиков. Видимо, торопился, что даже не притормозил перед «зеброй». На беду дорогу как раз переходил 67-летниу пенсионер. Удар был такой, что мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. Пешеход скончался до приезда медиков.

А вечером – примерно в 21.03 – произошло еще одно ДТП с пострадавшим. Причем пострадал в аварии 15-летний подросток, который ехал на велосипеде. Его сбил таксист.

- 26-летний водитель «Рено Логан» ехал по проспекту Ленина напротив строения № 5-А по улице Краснознаменской при повороте налево не пропустил велосипедиста, который пересекал проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП подросток с травмами доставлен в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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